Crisi respiratoria per il sindaco, “Un uomo stava per morire davanti ai miei occhi”

Il racconto in diretta del sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci, ricoverata a Partinico per Covid-19. Un racconto fatto in prima persone che da capire che con il Covid non si scherza. Ieri sono stati momenti di paura per la prima cittadina che ha accusato una crisi respiratoria, superata grazie all’intervento dei sanitari del nosocomio partinicese.

Un test rapido risultato negativo ma la febbre continua a salire. La situazione precipita da un giorno all’altro fino al ricovero. All’ospedale viene sottoposta al tampone molecolare e tac, Maria Rita Crisci è positiva e ha la polmonite. Il sindaco aggiorna in diretta i familiari e i concittadini, raccontando cosa succede all’interno dell’ospedale e le cure a cui viene sottoposta.

Ieri la paura di una crisi respiratoria.

“Ho trascorso una notte da incubo – scrive -. Un signore ha rischiato di morire davanti ai miei occhi, non respirava neanche col casco di ossigeno alla massima potenza, è stato trasferito in terapia intensiva ed intubato da un giovanissimo rianimatore, che veniva direttamente dal pronto soccorso dove aveva salvato due avvelenati da verdura spontanea mandragora. Dopo un paio d’ore il respiro manca a me. Chiedo aiuto. Accorrono, premurosi infermieri, ed il prezioso dottore Riccardo Santolini. Farmaci in vena, punture, ossigeno da 4 a 12. Mi salvano. Per stavolta ho superato”.

Il sindaco Monteleprino ha anche spiegato perché è stato necessario per lei il ricovero in ospedale. “Il dottore, gentile e professionale mi dice che i polmoni hanno subito un danno e che nelle prime settimane può capitare di entrare in crisi respiratoria. Ecco perché si resta in ospedale. Qui sei al sicuro anche se i medici sembrano ancora pochi in numero, due di turno per quattro piani e sono oberati e corrono a destra e manca continuamente. Ringrazio tutto il personale del Covid Hospital ed il suo direttore, dottor Enzo Provenzano. Ringrazio per le centinaia di messaggi di affetto che mi state mandando. Mi scuso se non riuscirò a rispondere a tutti. Ringrazio i parroci che stanno organizzando gruppi di preghiere per me, Padre Dario Russo, Padre Gaspare Randazzo, Padre Santino Terranova. Stanno funzionando”