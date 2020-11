Covid-19, sacerdote di Corleone positivo ricoverato in ospedale

Un sacerdote della diocesi di Monreale è risultato positivo al Coronavirus e si trova in questo momento ricoverato in un ospedale della provincia. Si tratta di Don Vincenzo Pizzitola parroco della chiesa di San Martino Martire di Corleone. Don Pizzitola è originario di Bisacquino.

“Apprendo da poche ore che don Vincenzo Pizzitola, sacerdote decano della nostra comunità, è ricoverato in ospedale per COVID, pertanto voglio esprimere il mio augurio per una pronta e tempestiva guarigione”, lo scrive su Facebook Il deputato nazionale del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Chiazzese.

“Raccomando a tutti di mantenere un adeguato distanziamento sociale, l’uso corretto della mascherina, l’igiene dell mani e il download dell’app Immuni, importantissima per il tracciamento dei contagi”, continua il deputato.

Nei giorni scorsi un altro sacerdote è risultato positivo al covid-19. Si tratta di Don Pasquale la Milia, parroco della chiesa di San Vito e San Francesco di Monreale. Il prete monrealese ha scoperto di essere positivo al virus dopo aver fatto un tampone prima di una partenza. Don Pasquale la Milia è asintomatico sta bene e sta seguendo la quarantena in casa.

A Monreale all’interno del seminario, un seminarista è risultato positivo al covid nei giorni scorsi. In seguito alla notizia, i seminaristi e i sacerdoti presenti sono stati sottoposti al tampone, che è risultato negativo per tutti.