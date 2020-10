Covid-19, casi a Partinico, Monreale, Camporeale: bimbo positivo a Corleone

Aumentano ancora i positivi in provincia di Palermo. Casi a Partinico, Monreale e Camporeale e Balestrate. Rallentano i focolai a San Giuseppe Jato e San Cipirello.

A Partinico sono 2 i tamponi positivi.

A Balestrate è risultata positiva una insegnante che lavora a Partinico nella sede centrale della scuola “Ninni Cassarà”. La scuola è già stata sanificata. A Partinico ci sono al momento 50 positivi

A San Giuseppe Jato rallenta il cluster e si registra anzi una guarigione. Sono 69 i positivi. Nella vicina San Cipirello i positivi restano 40.

Un caso a Camporeale,lo ha comunicato il sindaco Gigi Cino. “Un solo caso positivo al Covid-19 a Camporeale e 3 soggetti in quarantena obbligatoria.

Il soggetto in questione è ricoverato in ospedale”.

Anche a Monreale un nuovo caso di Coronavirus. Nella città normanna i positivi accertati salgono a 8. Il sindaco ha disposto per domani la sanificazione del municipio.

Sono stati registrati 2 nuovi casi di Coronavirus a Corleone. Inoltre, 3 persone hanno ricevuto l’esito del secondo tampone di controllo negativo. Sono quindi considerate guarite.

A Corleone è stato comunicato anche un esito positivo di un tampone rapido, che non è conteggiato nel bollettino perché si attende l’eventuale conferma del tampone molecolare eseguito in giornata dall’Usca. Positivo è un bambino che frequenta la scuola elementare.

In via precauzionale e secondo i protocolli sanitari definiti a livello nazionale, la classe è stata messa in isolamento. Tutti gli alunni saranno sottoposti a tampone.