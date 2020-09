San Giuseppe Jato, confermati altri contagi dal sindaco: secondo prete positivo

A San Giuseppe Jato continuano as aumentare i casi di positività al Covid-34. Lo ha comunicato il sindaco Rosario Agostaro tramite una nota.

Il bilancio dei positivi al Coronavirus rimane invariato. A fronte di un nuovo caso confermato, infatti, è stata confermata una guarigione. Ma il bilancio officiale dei positivi potrebbe salire ulteriormente a San Giuseppe Jato dove si attende l’ufficialità di 5 nuovi casi. Sono 150 i cittadini in quarantena.

“Le Autorità Sanitarie hanno comunicato delle novità rispetto ai casi di Covid-19 che ai soggetti posti in quarantena nel nostro Comune – dice il sindaco – Registriamo un nuovo caso di positività al virus, ma anche, per fortuna, una guarigione dal Covid-19”.

Il numero complessivo non varia quindi e il totale dei soggetti positivi rimane 34. “Secondo quanto appreso da comunicati e dalla stampa, abbiamo notizia che ci sono altri 5 soggetti risultati positivi al Covid, per cui le Autorità Sanitarie ancora non hanno comunicato l’ufficialità”, aggiunge il primo cittadino. “I soggetti posti in quarantena sono 150, in aumento rispetto all’ultimo comunicato diffuso. Si registrano però 3 soggetti con provvedimento di fine quarantena, che quindi tornano alla vita normale.

Nel fine settimana sono stati effettuati diversi tamponi nel nostro Comune ed altri sono in programma nei prossimi giorni”.

Oggi a San Giuseppe Jato è stato comunicato dalla Chiesa del SS Redentore e San Nicola di Bari che un altro sacerdote è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Angelo Bertolino, asintomatico e in quarantena domiciliare. In precedenza era risultato positivo padre Filippo Lupo, attualmente ricoverato in un ospedale di Palermo.