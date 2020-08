Bimba cade dal balcone, in gravi condizioni a Palermo

Dramma a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove una bambina di due anni è precipitata da un balcone.

Adesso la piccola è grave, ricoverata all’ospedale dei Bambini di Palermo.

Il quadro clinico della piccola è considerato grave dai medici dell’ospedale Di Gristina di Palermo.

La piccola, solo due anni, di Campobello di Mazara, è caduta dal balcone della casa in cui abita con la famiglia. La bimba sarebbe sfuggita dal controllo dei genitori cadendo dal primo piano. Un tragico incidente avvenuto in via Fiera dell’Eremita a Campobello di Mazara.

Dopo la caduta, la bambina è finita sul marciapiede sotto casa. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa e ha perso subito i sensi. All’istante sono stati allertati i soccorsi. Una volta giunta all’ospedale di Castelvetrano, per la piccola sono stati riscontrati un trauma cranico e fratture multiple.

Vista la gravità della situazione, i medici hanno deciso di trasferirla subito a Palermo all’Ospedale dei bambini in neurorianimazione pediatrica. La prognosi è riservata. Sull’episodio indagano i Carabinieri.