A Borgo Molara il funerale di Carmelo Lopes morto a 26 anni

Oggi la comunità di Monreale e di borgo Molara, borgata di Palermo si è stretta attorno alla famiglia di Carmelo Lopes. Il ragazzo morto a soli 26 anni in ospedale per cause ancora da chiarire del tutto.

Il funerale di Carmelo Lopes si è tenuto questa mattina alle 10 nella chiesa di Borgo Molara, Maria Santissima Addolorata. Carmelo Lopes, 26 anni, è morto lo scorso 8 giugno dopo un intervento di ernia all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

La sua morte è al centro di una inchiesta da parte della Procura di Palermo. Il giovane era affetto da una grave malattia ed era seguito all’ospedale Cervello. Le sue condizioni erano buone ma da settimane più volte è andato al pronto soccorso del Cervello per il dolore alla schiena. Dopo la somministrazione di un antidolorifico è stato rimandato a casa.

Il dolore però è tornato e il ragazzo è stato mandato a Villa Sofia dove il 3 giugno è stato operato di ernia. Pare che il giorno prima dell’intervento il paziente avesse la febbre e forse anche prima dell’intervento. L’intervento sembrava essere andato bene, ma la sera del 4 il giovane avrebbe iniziato ad avere un fortissimo dolore alla gamba destra. In seguito a una crisi respiratoria è stato portato in Terapia Intensiva da cui non è più uscito.

Carmelo Lopes è morto dopo aver smesso di respirare intorno alle 17 dell’8 giugno.

Questa mattina nella borgata palermitana di Borgo Molara si sono svolti i funerali. Anche qui applausi all’uscita del feretro di Carmelo Lopes dalla chiesa e fuochi d’artificio per dare l’ultimo saluto al giovane che era conosciuto sia a Palermo, sia a Monreale. LEGGI QUI

Questa mattina, invece, alla Noce di Palermo si è svolto il funerale di Agostino Cardovino. È il 17enne morto dopo essere stato investito da un’auto all’altezza dell’incrocio di via Perpignano sulla Circonvallazione di Palermo. LEGGI QUI