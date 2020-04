La folle corsa clandestina in via Basile a Palermo, indagano i Carabinieri (VIDEO)

A Palermo il Coronavirus non ferma le corse clandestine di cavalli. I Carabinieri stanno indagando dopo che un video, diventato virale sui social, ritrae una vera e propria corsa clandestina in via Ernesto Basile, nei pressi dell’università.

Non solo fantini impegnati nella folle corsa ma anche una cosa di scooter che incitano i contendenti. Il tutto in barba non solo al codice della strada ma anche delle disposizioni per il contrasto al Covid-19.

Il video gira su Whatsapp e su Facebook ma ora è finito sul tavolo dei carabinieri. Tra le persone presenti c’è anche chi indossa una mascherina. Da ciò si ritiene che il video possa essere stato girato in questi giorni forse il 27 aprile.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili e ai partecipanti della folle corsa clandestina in via Ernesto Basile.

Secondo le prime informazioni, una gazzella dei Carabinieri avrebbe inseguito la corsa ma poi, una volta che i partecipanti si sono visti scoperti, si sarebbe generato il fuggi fuggi generale. Ora si lavora per dare un nome e un cognome ai responsabili.