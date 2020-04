Covid-19, scendono ancora i numeri dei contagi rispetto ai tamponi

Sono ancora in discesa i numeri dei contagi da Coronavirus in Sicilia in relazione al numero di tamponi eseguiti. Da qualche giorno anche sull’isola si registra un trend positivo dei nuovi casi di Coronavirus.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6).

Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare.

Intanto in queste ore sono stati confermati due casi di Coronavirus all’interno della casa di riposo Regina Pacis, che si trova nei pressi di via Sicilia.

Due anziani della casa di riposo sono stati ricoverati al Covid Hospital di Partinico. Dopo i tamponi, i pazienti sono risultati positivi al covid-19. Le loro condizioni di salute hanno reso necessario il ricovero.

L’allarme nella residenza per anziani era scoppiato giovedì scorso quando una paziente, di 94 anni, era stata ricoverata all’ospedale Cervello con sintomi riconducibili ad una grave polmonite. A seguito di ciò, l’Asp aveva eseguito i tamponi anche ai 7 ospiti della struttura e a 3 operatori.