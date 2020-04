Fine quarantena vicina in Sicilia, Musumeci annuncia l’ordinanza

La Sicilia verso l’allentamento delle restrizioni. Lo ha confermato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci poco fa a TgCom24.

Il Governatore siciliano ha annunciato l’imminente firma di una nuova ordinanza per allentare i divieti fino ad oggi in vigore per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La Regione ha, infatti, ulteriori limitazioni in aggiunta a quelle imposte da Governo regionale.

“Presto adotterò una nuova ordinanza che consentirà di allentare un po’ le maglie”. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci nel suo intervento a TgCom24. “Questo è il momento più difficile – dice – bisogna conciliare l’esigenza di riaprire e dare un segnale di fiducia ma dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi”.

A convincere Musumeci sono soprattutto i numeri che arrivano dagli ospedali e dalle Asp. La curva in Sicilia non ha mai toccato un picco. “I nostri numeri confermano la bontà della linea di rigore mantenuta ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio ‘tutti liberi’. Non sarà dunque un liberi tutti dopo l’ordinanza di Musumeci ma della fine di alcune limitazioni sulla quarantena.

Musumeci ha anche parlato della stagione turistica che “partirà in ritardo”. Nei prossimi giorni il Governo regionale consentirà ai titolari degli stabilimenti balneari di iniziare le attività di manutenzione.