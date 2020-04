Covid-19, sospetto focolaio in una casa di riposo di Palermo

Nuovo caso sospetto di Covid-19 a Palermo in una comunità alloggi per anziani. Si tratta della struttura Regina Pacis che si trova nei pressi di via Sicilia.

L’allarme è scattato dopo che una donna, ricoverata nella comunità alloggio per anziani, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Cervello.

La struttura è stata messa in quarantena per un sospetto caso di Covid-19. Sono stati eseguiti dieci tamponi, a sette ospiti della struttura e a tre operai.

L’anziana, una 94enne, è stata trasportata in gravi condizioni questa mattina all’ospedale Covid del Cervello.

La donna aveva una febbre sospetta ma oggi sarebbero subentrati alcini problemi respiratori. Poi la corsa in ospedale. La paziente è stataricoverata sotto ossigeno. Il risultato del tampone di dovrebbe avere nelle prossime ore.

In 35 erano risultati positivi al coronavirus in una clinica a Palermo, la Villa Maria Eleonora in viale Regione Siciliana, mentre a Villafrati 12 anziani hanno perso la vita a causa del Covid-19.