Covid-19, nessun caso accertato a Petralia Soprana, paese più Bello d’Italia

Buone notizie dalle Madonie. A Petralia Soprana, in provincia di Palermo, tutti i tamponi eseguiti a Petralia Soprana hanno dato esito negativo. Nessun caso accertato di Coronavirus in quello che è stato dichiarato il paese più Bello d’Italia.

La notizia è stata confermata dal sindaco Pietro Macaluso dopo che ha ricevuto l’esito dei risultati degli ultimi tre tamponi ed anche questi sono risultati negativi. Nel comune di Petralia Soprana ad oggi non ci sono più cittadini in quarantena domiciliare.

“Questi risultati – afferma il sindaco di Petralia Soprana Macaluso – ci fanno ben sperare per il nostro paese. Ad oggi non ci sono casi accertati di Covid-19 e questa è una bella notizia. Restiamo costantemente in guardia e continueremo a mantenere alta l’attenzione. Ringrazio i cittadini che seguono le direttive e li esorto a continuare a rimanere a casa”.