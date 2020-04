Coronavirus, in Sicilia si potrà tornare a fare sport e passeggiate

Fare sport all’aperto o una semplice passeggiata potrebbero essere di nuovo permesso a breve in Sicilia.

L’ipotesi è al vaglio della giunta regionale come ha confermato l’assessore regionale allo Sport Manlio Messina.

Fare la corsetta o una piccola passeggiata rigenerante si potrà fare sì ma entro il raggio di un chilometro da casa e all’alba.

«Sono centinaia la richieste che mi sono arrivate in questi giorni da parte di cittadini che desidererebbero tanto poter tornare a praticare sport individuale all’aria aperta, come per esempio la corsa. Assicuro tutti gli appassionati che mi impegnerò affinchè si possa valutare se sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria per consentire a chi pratica il running di poterlo svolgere nel raggio di un chilometro dalla propria abitazione, da soli, la mattina nella fascia oraria compresa tra le 5.30 alle 7», ha detto l’assessore a Siciliarunning.

Attualmente l’attività sportiva all’aperto è vietata in Sicilia come in tutte le altre regioni d’Italia. Non è escluso che nei prossimi giorni dunque venga firmata una nuova ordinanza che permette di tornare a fare sport seppur con alcune limitazioni.