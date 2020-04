Coronavirus, altri 44 contagi confermati in Sicilia

Sono un tutto 2.108 i tamponi positivi al Covid-19 registrati fino a oggi in Sicilia. Sono 284 i pazienti guariti.

Nelle ultime 24 ore è stata registrata una leggera impennata dei casi positivi al Coronavirus. Una crescita legata all’aumentare dei tamponi eseguiti. Un aumento, dunque, normale che non deve fare allarmare.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, giovedì 16 aprile, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.579 (+44), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6).

Degli attuali 2.108 positivi, 573 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 48 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.535 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (giovedì 16 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 115 (14, 13, 10); Catania, 600 (121, 70, 65); Enna, 292 (174, 25, 24); Messina, 370 (133, 48, 38); Palermo, 330 (71, 44, 25); Ragusa, 59 (5, 5, 5); Siracusa, 100 (49, 60, 14); Trapani, 113 (6, 17, 5).

Intanto oggi sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti al personale sanitario e amministrativo dell’ospedale di Partinico. Sono zero i tamponi positivi. Una buona notizia comunicata dall’Asp di Palermo. In questo giorni saranno eseguiti i tamponi anche ai medici, agli infermieri e agli operatori degli altri osdedali della provincia.

A preoccupare in Sicilia sono le cliniche private e le RSA dove risiedono pazienti che soffrono di patologie pregresse.

Propri ieri sera è morta una donna di 88 anni nel Covid Hospital di Partinico, dove era ricoverata da alcuni giorni. La signora era una delle pazienti della Rsa di Villafrati. In tutto sono 12 i decessi registrati nella struttura assistenziale.

Non va meglio nelle cliniche private dell’Isola. Nei giorni scorsi a Palermo è scoppiato un focolaio di Coronavirus a Villa Maria Eleonora. Oggi sei operatori sanitari di Villa Salus, a Siracusa, sono risultati positivi ai tamponi. Lo ha reso noto la Cisl Siracusa che denuncia il contagio avvenuto in una clinica privata, in contrada Spalla, nel territorio di Melilli, ma a due passi da Siracusa.