Focolaio di Covid19 a Villa delle Palme, Procura di Termini apre fascicolo d’indagine

Non ci sono ipotesi di reato e nemmeno indagati ma anche sul focolaio della Rsa di Villafrati la magistratura starebbe iniziando a indagare. C’è ancora da capire come sia scoppiato il focolaio di Villa delle Palme, la struttura per anziani di Villafrati, in provincia di Palermo.

Secondo quanto si legge sul Giornale di Sicilia, del caso della Rsa di Villafrati si starebbe occupando la Procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. I Pm al momento hanno avviato un fascicolo con scopo conoscitivo ed esplorativo. Servirà a capire se vi siano delle responsabilità sullo scoppio del focolaio. A Villa delle Palme sono circa 70 le persone infettate dal Covid-19 tra pazienti e dipendenti. Sono, invece, 11 le vittime per Coronavirus, tutti ex pazienti.

Quello della Procura di Termini Imerese è un atto dovuto in quella che è diventata una delle quattro zone rosse della Sicilia assieme ad Agira, Salemi e Troina.

Ad inizio epidemia, nella Rsa di Villafrati era cominciata una vera e propria caccia all’untore. Secondo quanto sarebbe stato diffuso tramite alcuni audio su Whatsapp, sarebbe stata una giovane tornata dalla Lombardia che sarebbe andata a fare visita al nonno ospitato nella struttura, a portare il visus nella struttura. La ragazza avrebbe poi iniziato ad avere la febbre. Un’ipotesi, quella della giovane tornata dal Nord, che poi è stata fermamente smentita. Il contagio all’interno della Rsa, secondo i sindaco del comune di Villafrati, sarebbe avvenuto in modo del tutto inconsapevole. Gli accertamenti avviati dalla Procura di Termini serviranno proprio a chiarire questi aspetti.