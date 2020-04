Coronavirus, ancora giù i contagi in Sicilia, 34 in più da ieri

Si abbassano ancora i numeri dei nuovi contagi in Sicilia. Dalla Regione arrivano dati positivi sul fronte del numero di positivi in relazione al numero di tamponi eseguiti. Crescono anche i guariti che in 24 ore sono 18. Purtroppo si registrano anche 6 persone decedute in un giorno.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 15 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 39.867 (+1.990 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.535 (+34), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.081 persone (+10), 273 sono guarite (+18) e 181 decedute (+6).