Truffa online a Misilmeri, denunciata una donna di 32 anni

I Carabinieri hanno denunciato per truffa una donna di Milimeri,, in provincia di Palermo, nei confronti di una 24enne di Brindisi in Puglia, alla quale avrebbe dovuto vendere un cane.

La vittima del raggiro l’aveva contattata perché vendeva cani e lei, una 24enne di Brindisi, ne voleva uno. La transazione e’ avvenuta on line. Lei ha pagato 105 euro, a titolo di acconto, ricaricandole una carta postale e l’altra è sparita col cane.

A rintracciare la donna sono stati i carabinieri ai quali l’acquirente si è rivolta in seguito al raggiro. I militari hanno così denunciato per truffa una 32enne originaria di Misilmeri.