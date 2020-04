Covid19, estate al mare e il Governo pensa alle riaperture scaglionate per età

Il Governo inizia a progettare la Fase 2 della quarantena. Si ve verso la riapertura di alcuni settori considerati strategici per il Made in Italy tra cui la modo, le auto e la metallurgia. Intanto sembrano esserci buone speranze per l’estate anche se non mancheranno le misure per il distanziamento. “In estate andremo al mare”. Lo ha detto il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi. Si potrà andare in vacanza dunque seppur con misure per il distanziamento in spiaggia e a favore del “turismo di prossimità”.

La task force guidata da Vittorio Colao è a lavoro per avviare la “fase 2”. Nell’agenda del Governo c’è una graduale riapertura delle attività economiche e anche una app per gestire le autocertificazioni e geolocalizzare i cittadini, monitorando così gli spostamenti di chi è risultato positivo al coronavirus, e dall’altro, un calendario di ritorno alla “normalità” scaglionato in base alle fasce d’età.

La app sarà dotata di un sistema di allerta per segnalare gli spostamenti delle persone soggette a restrizioni e risultati quindi positivi al virus. Occorrerà capire se avrà un ruolo, alla fine del lockdown, anche nella gestione e nel controllo del flusso di persone sui mezzi pubblici e nei locali pubblici più affollati. Si tratta del metodo adottato in Cine e in Corea. Oltre a sostituire l’autocertificazione cartacea, l’applicazione, che sarà scaricabile da un sito del governo e sarà disponibile sia per iOS sia per Android, dovrebbe infatti consentire la geolocalizzazione dei cittadini.

La data ipotizzata per le prime riaperture è il 20 aprile. Resta il 4 maggio, invece, la data per consentire gli spostamenti ai cittadini. Il ritorno alla normalità, secondo un’ipotesi che si sta valutando, potrebbe avvenire per fasce d’età: prima i più giovani, quelli meno a rischio, poi via via tutti gli altri e gli ultimi ad uscire di casa, in questo caso, sarebbero gli anziani.