Covid-19, 32 tamponi positivi a Villa Maria Eleonora

A Villa Maria Eleonora salgono a 32 le persone positive al Coronavirus tra pazienti e personale. Si tratta della clinica di viale Regione Siciliana in cui nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Coronavirus.

Sono oltre 200 i tamponi eseguiti. Circa 50 ai pazienti e 150 tra medici, infermieri e personale sanitario. I tamponi positivi al Covid-19 sono in tutto 32 come ha riferito l’Asp di Palermo che segue l’andamento epidemiologico dell’infezione nel capoluogo e in provincia.

Una signora di 74 anni che era stata ricoverata nella clinica è stata la prima ad essere trasferita a Partinico. Trasferiti in altre strutture anche altri pazienti positivi.

I pazienti positivi sono stati trasferiti negli ospedali Cervello, Partinico e Civico. Alcuni dipendenti si trovavano a casa e altri sono stati trasferiti al albergo Covid San Paolo Palace.

La Regione Siciliana ha avviato un’indagine per capire come possa essere scoppiato il focolaio nella clinica palermitana.