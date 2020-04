Due balene danzano nello Stretto di Messina (VIDEO)

Due balene che “danzano” indisturbate nelle placide acque dello Stretto di Messina. L’avvistamento speciale è del Drago dei Vigili del Fuoco.

Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco ha ripreso l’avvistamento dei due grossi cetacei che nuotano nello stretto di Messina. Immagini uniche di un fenomeno non rarissimo. Lo Stretto è, infatti, un passaggio frequente balene, orche e delfini.

Così, mentre l’umanità è impegnata a combattere la sua guerra al Covid-19, la natura si riprende il proprio posto in un mondo che forse si sta riprendendo quello che gli è stato tolto nel corso dei decenni. Le balene si riprendono gli spazi, quando essi non sono battuti.

Lo Stretto di Messina è stato interdetto alle imbarcazioni durante il weekend di Pasqua e le balene ne approfittano per varcare la soglia di Scilla e Cariddi. In tutto il mondo nel corso di questi giorni di lockdown si verificano episodi simili.

Di recente anche in Francia alcune balene sono state riprese mentre attraversavano il mare del parco nazionale Calanques, vicino Marsiglia. Sono tantissimi, poi, gli avvistamenti di animali selvatici in città deserte. Sono sempre meno le persone in giro. Ne approfittano gli animali, che si spingono in luoghi e spazi insoliti. Come alcune lepri, immortalate in un parco a Milano, un evento quasi impossibile in tempi di ordinario caos cittadino.