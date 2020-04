Covid-19 sulle Madonie, un contagio a Petralia Sottana

A Petralia Sottana, comune delle Madonie, in provincia di Palermo, il primo caso di Covid-19. Lo ha confermato il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Iuri Neglia.

“In qualità di responsabile della salute pubblica – ha detto il primo cittadino madonita – , informo i cittadini che tra i tamponi effettuati è stato riscontrato un caso di contagio da Covid-19, asintomatico, a Petralia Sottana”.

Come ha spiegato Leonardo Iuri Neglia, il primo cittadino positivo al Covid-19 è una persona già in quarantena, per essere rientrato da fuori regione, e tuttora in isolamento solitario. “Tutte le procedure ai sensi di legge sono già state attivate”, ha assicurato il sindaco.

Il Covid-19 dunque arriva anche a Petralia Sottana dopo i casi di Castellana Sicula e Alimena. Tutti i casi sono stati confermati dalle rispettive amministrazioni.