Covid-19, in Sicilia aumentano di nuovo i contagi, 73 in più da ieri

Aumentano i contagi in Sicilia secondo i dati forniti dalla Regione Siciliana. La strada per uno sblocco delle limitazioni è ancora lunga.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 9 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 28.742 (+1.304 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.232 (+73), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.942 persone (+49), 152 sono guarite (+19) e 138 decedute (+5).

Degli attuali 1.942 positivi, 629 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 63 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.313 (+48) sono in isolamento domiciliare.

Intanto a Palermo sono salite a 18 le persone positive a Villa Maria Eleonora. Si tratta della clinica di viale Regione Siciliana in cui ieri è stato scoperto un focolaio di Coronavirus. Adesso di attende nelle prossime ore l’esito dei 50 tamponi eseguiti tra impiegati e pazienti. La struttura è stata posta in quarantena e non è consentito ne entrare ne uscire. I dipendenti che non erano in servizio nella clinica Villa Maria Eleonora a Palermo hanno eseguito i tamponi. Sono arrivati in auto si sono messi in fila lungo viale Regione Siciliana e hanno atteso per eseguire l’esame.