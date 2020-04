Borgetto, torna dagli Usa ed è positivo al Covid-19

A Borgetto (Pa) il primo caso positivo di Coronavirus. Lo ha confermato questa mattina il sindaco del paese Luigi Garofalo. Si tratta di un giovane tornato nei giorni scorsi dagli USA e che è stato sottoposto al tampone faringeo risultato positivo.

“Purtroppo vi devo informare che anche nel nostro paese di Borgetto abbiamo il primo caso di positività al Covid-19”. Lo ha detto il sindaco di Borgetto nel corso di una diretta su Facebook dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Asp di Palermo.

“Una notizia che temevamo – dice il primo cittadino di Borgetto Garofalo – e che speravamo non arrivasse mai. Speriamo che sia solo un caso isolato e che non sia l’inizio si una serie che non vorremmo mai vedere”.

Come detto, si tratta di una persona giovane, in discrete condizioni di salute. È tornato dagli Stati Uniti e si è messo in isolamento domiciliare. “Dobbiamo continuare a stare a casa – aggiunge il sindaco dopo aver annunciato il primo caso di tampone positivo a Borgetto – Dobbiamo capire che se non seguiamo le regole, rischiamo di fare diventare Borgetto un focolaio di Covid-19”.