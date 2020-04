Corleone, primo caso di Coronavirus

A Corleone il primo caso di positività al Covid-19. Lo ha confermato questo pomeriggio il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi.

Si tratta di una persona che il 20 marzo è rientrata in città dopo essersi recata in un’altra regione italiana per un intervento chirurgico. Così come previsto dalle disposizioni del governo, ha comunicato il suo rientro alle autorità sanitarie e al Comune e si è posta in isolamento, senza avere alcun contatto con l’esterno, anche perché vive in una casa unifamiliare.

Questa mattina il sindaco ha ricevuto la conferma da parte dell’Asp di Palermo che annunciava il primo caso di tampone positivo al coronavirus a Corleone.

Il paziente nei primi giorni di aprile è stato controllato con un tampone ed è risultato positivo. Come da protocollo, anche i familiari si trovano in isolamento e si stanno sottoponendo ai controlli previsti. Uno dei tamponi già eseguiti ha avuto esito negativo. La persona interessata non ha avuto mai alcun sintomo, è stata e continua a stare bene, così come i suoi familiari.

“Vogliamo rassicurare tutti che la situazione è continuamente monitorata, che tutti i soggetti interessati stanno bene, compresa la persona positiva, e che, siccome dal rientro sono passati 18 giorni, saranno tutti sottoposti ad ulteriori controlli per accertare l’auspicata avvenuta guarigione”.