Alla Blutec di Termini Imerese un polo per la produzione di presidi sanitari

L’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, in provincia di Palermo, potrebbe diventare un hub tecnologico per la produzione di dispositivi e macchinari da destinare al sistema sanitario. L’idea, tutt’altro che surreale, è stata avanzata dal distretto produttivo Meccatronica che, come anticipa oggi ‘IlSole24Ore’, ha già avuto contatti con i commissari di Blutec, azienda proprietaria dello stabilimento finita sotto amministrazione straordinaria a seguito di una inchiesta sui fondi pubblici erogati per il rilancio del sito.

“Guardiamo con attenzione al lavoro del distretto Meccatronica – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – che e’ in condizione di avviare un lavoro sinergico tra imprese e può mettere a regime un progetto di riconversione”. Del progetto e’ stato informato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza coronavirus.

Il dossier per l’utilizzo dello stabilimento e’ stato preparato da Antonello Mineo, presidente di Meccatronica in Sicilia. Blutec ha già le macchine (stampanti in 3D e in 5D) necessarie per la produzione. “Sono ferme da un po’ – spiega Mineo – e vanno riavviate ma è un problema facilmente risolvibile. Volendo nel giro di qualche settimana si può arrivare alla produzione“.

Mostra interesse per il progetto anche il segretario regionale della Fiom Roberto Mastrosimone: “Osserviamo con attenzione a questo scenario, lo stabilimento è di fatto già nella disponibilità di Invitalia e del ministero. A Termini vi sono tutte le condizioni per fare un grande investimento: siamo in attesa, per esempio, che venga firmato l’accordo di programma che vale 240 milioni“.