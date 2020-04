Un caso di Cororonavirus a Balestrate, è un giovane rientrato dal Nord

A Balestrate un altro caso accertato di Coronavirus. Lo ha confermato il sindaco del Comune in provincia di Palermo Vito Rizzo. “Ho appena ricevuto comunicazione dall’Asp che uno dei tamponi fatti venerdì ad un nostro concittadino tornato da fuori dalla Sicilia, è risultato positivo”.

Il sindaco di Balestrate ha riferito di aver già già contattato telefonicamente la persona risultata positiva al Coronavirus. “È in totale isolamento da più di 14 giorni, non ha avuto e non ha alcun sintomo, dovrà ovviamente continuare la quarantena”, ha spiegato.

Ad essere positivo al Coronavirus sarebbe un ragazzo tornato a Balestrate il 23 marzo scorso. Nessun allarme perchè il paziente è rimasto a casa per tutto il tempo della sua permanenza a Balestrate. Il ragazzo è asintomatico e dovrà restare in quarantena domiciliare per altre due settimane.

Il sindaco Rizzo, intanto, ha rinnovato alla cittadinanza l’invito di continuare a restare in casa in quanto unico strumento utile per contenere i contagi.