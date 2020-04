Pizzeria aperta in piena zona rossa di Salemi, multa a titolare e clienti

A salemi una pizzeria che in barba alle disposizioni di contrasto al Coronavirus, e in una città dichiarata “zona rossa” per l’elevato rischio contagio, continuava a fornire il servizio da asporto con i clienti che attendevano il proprio turno.

È accaduto a Salemi, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno multato il titolare della pizzeria imponendogli la chiusura dell’attività. Multati anche alcuni clienti che attendevano il proprio turno per l’acquisto delle pizze.

Il Comune di Salemi circa due settimane fa Salemi è stato dichiarata ‘zona rossa’ dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, cosi’ come Troina e Agira, in provincia di Enna, e Villafrati, nel Palermitano.