Covid-19, rallenta ancora il contagio in Sicilia, + 41 da ieri

Frenano ancora i numeri del contagio da Coronavirus in Sicilia. Lo dice il bollettino quotidiano emesso dalla Regione Siciliana. Numeri confortanti ma che non devono fare abbassare la guardia. Resta ancora importantissimo restare a casa per continuare a contenere l’epidemia sull’Isola. La strada da seguire sembra essere quella giusta.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (lunedì 6 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 23.464 (+1.560 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.046 (+52), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.815 persone (+41), 108 sono guarite (+4) e 123 decedute (+7).