Dramma a Palermo, muore il papà per Covid-19, «Ora mamma positiva tra i rifiuti»

Un palermitano positivo al Coronavirus chiede aiuto per aiutare la madre chiusa in casa, in quarantena, tra i rifiuti e sporcizia. È Andre, palermitano, che ha lanciato sui social il suo grido di aiuto. L’uomo ha perso il padre a causa dell’infezione del Covid-19. Il palermitano è uno dei passeggeri della nave da crociera Costa Diadema.

Sua madre è rimasta in casa da sola in quarantena ma nessuno vuole andare ad aiutarla. Nessuno vuole andare a ritirare la spazzatura che si accumula, tra sporcizia e odori nauseabondi. “Vi prego, qualcuno aiuti la mia anziana mamma, malata di coronavirus e in casa da sola sommersa dalla spazzatura”.

Andrea ha realizzato un video-appello per cercare aiuto per la madre, rimasta vedova a causa del Covid-19.

Tutto è iniziato la seconda settimana di marzo: “Mio padre aveva 76 anni, ma nessuna patologia alle spalle. All’improvviso si è ammalato e per una settimana è stato curato in casa, tra tachipirina e antibiotici. Quando lo hanno trasferito in ospedale era troppo tardi: è rimasto intubato, in rianimazione, per dieci giorni, ma alla fine è morto”.

Così la signora è rimasta sola e senza aiuti. È in isolamento obbligatorio e non può uscire da casa. Anche lei è positiva al Coronavirus ed è costretta a stare a casa per due settimane dopo 10 giorni di isolamento. Poi dovrà fare il tampone.

Nella casa della madre di Andrea però iniziano ad accumularsi rifiuti e sporcizia. “C’è un odore insopportabile, mi dice mia madre, ha dovuto distribuire i sacchetti dell’umido un po’ in casa e un po’ sul balcone. Il condominio si lamenta, anche se capisce la drammatica situazione di mia madre”. La vicenda di Andrea e della madre è stata anche raccontata dalle Iene.

Intanto sembra l’appello sia già stato ascoltato dalla Istituzioni. Come riporta BlogSicilia, i vigili del fuoco con il reparto Nbcr stanno intervenendo in via Trabucco a Palermo per prendere la spazzatura nell’abitazione della donna positiva al virus e sommersa da rifiuti in casa.