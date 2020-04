A Partinico 37 casi sospetti di Coronavirus, atteso l’esito dei tamponi

A Partinico 37 casi sospetti di coronavirus. Per 37 persone si attende l’esito del tampone eseguito nei giorni scorsi. Lo ha confermato il commissario straordinario Rosario Arena.

“Comunico alcuni dati che mi sono stati forniti dall’Autorità Sanitaria. Allo stato sono 53 i cittadini in quarantena – ha riferito Arena in una nota pubblicata sul sito istituzionale del comune di Partinico – 37 dei quali sono stati sottoposti al test del tampone del quale, allo stato, non si conosce ancora l’esito”.

Nei prossimi giorni, dunque, l’Asp comunicherà ai diretti interessati e al Commissario l’esito del tampone.

La decisione di comunicare i casi sospetti di Coronavirus ha creato il panico generale a Partinico.

Partinico, ricordiamo, è una delle città siciliane che ospita uno dei Covid-hospital allestiti in Sicilia. La decisione della giunta regionale era stata accolta con disappunto dalla popolazione che aveva anche avviato una petizione.