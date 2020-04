Scoperta una cura al Coronavirus in Australia, l’Ivermectina lo uccide in 48 ore

Uno studio condotto sul farmaco Ivermectina, usato comunemente per uccidere i parassiti intestinali, può essere la base per creare una cura all’infezione da Sars-Covid-2, conosciuto come Coronavirus.

Uno studio condotto dalla Monash University di Clayton a Melbourne ha dimostrato che il farmaco antiparassitario, già disponibile in tutto il mondo, può uccidere il virus entro 48 ore.

Gli scienziati australiani hanno dimostrato che una singola dose del farmaco, “Ivermectin”, potrebbe fermare la crescita del virus SARS-CoV-2 nella coltura cellulare. Una base da cui partire per sperimentare il giusto dosaggio umano.

Ivermectin è un farmaco antiparassitario approvato dalla FDA (Food and Drug Administration) che ha anche dimostrato di essere efficace in vitro contro una vasta gamma di virus tra cui HIV, Dengue, influenza e virus Zika. I risultati dello studio sono stati pubblicati oggi sulla rivista scientifica Antiviral Research.

Uno studio collaborativo, condotto dal Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) con il Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), una joint venture tra l’Università di Melbourne e il Royal Melbourne Hospital, ha dimostrato che il farmaco antiparassitario, già disponibile in tutto il mondo, uccide il virus entro 48 ore. La dott.ssa Kylie Wagstaff del Monash Biomedicine Discovery Institute, che ha guidato lo studio, ha affermato che gli scienziati hanno dimostrato che il farmaco, Ivermectin, ha fermato la crescita del virus SARS-CoV-2 nella coltura cellulare entro 48 ore.

“Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe essenzialmente rimuovere tutto l’RNA virale di 48 ore e che anche a 24 ore si è verificata una riduzione davvero significativa”, ha affermato la dottoressa Wagstaff.

Ivermectina è un farmaco antiparassitario approvato dalla FDA che ha anche dimostrato di essere efficace in vitro contro una vasta gamma di virus tra cui HIV, Dengue, influenza e virus Zika. Il professore però avverte che al momento i test sono stati condotti solo in vitro e le prove dovranno essere eseguite sugli umani. C’è il vantaggio che il farmaco è già usato sull’uomo ed è considerato sicuro. Il dubbio, invece, risiede sulla dosaggio. “Dobbiamo capire ora se il dosaggio che puoi usare negli esseri umani sarà efficace – questo è il prossimo passo”, ha detto la dottoressa Wagstaff – Al momento non esiste un trattamento approvato, se avessimo un composto già disponibile in tutto il mondo. Ci vorrà un po ‘prima che un vaccino sia ampiamente disponibile.

Sebbene non sia noto il meccanismo attraverso il quale la Ivermectina agisce sul virus, è probabile, in base alla sua azione contro altri virus, che funzioni per impedire al virus di “smorzare” la capacità delle cellule ospiti di eliminarlo, ha affermato la dottoressa Wagstaff.

Il dottor Leon Caly del Royal Melbourne Hospital, uno scienziato medico senior del Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) ​​presso il Doherty Institute, dove sono stati condotti esperimenti sul Coronavirus vivo, è il primo autore dello studio. “In qualità di virologo che faceva parte del team che per primo ha isolato e condiviso SARS-COV2 al di fuori della Cina nel gennaio 2020, sono entusiasta della prospettiva che l’Ivermectina venga utilizzata come potenziale farmaco contro COVID-19”, ha affermato la dott.ssa Caly.

La dott.ssa Wagstaff ha fatto una precedente scoperta sulla Ivermectina nel 2012 quando ha identificato il farmaco e la sua attività antivirale con il professor David Jans del Monash Biomedicine Discovery Institute, anch’egli autore di questo documento. Il professor Jans e il suo team ricercano la Ivermectina da oltre 10 anni con diversi virus.

La dottoressa Wagstaff e il professor Jans hanno iniziato a indagare se funzionava sul virus SARS-CoV-2 non appena si è saputo della pandemia.

L’uso di Ivermectina per combattere il COVID-19 dipenderà dai risultati di ulteriori test pre-clinici e, in definitiva, di studi clinici.

NOTIZIA VERIFICATA: ecco la fonte, Clicca qui