Notte di terrore a Balestrate, incendio devasta un supermercato e un bar (VIDEO)

Paura e terrore questa notte a Balestrate, in provincia di Palermo, dove un vasto incendio ha distrutto un supermercato e un bar. L’incendio ha svegliato la popolazione quando erano circa le 3 di notte.

Tanta paura tra i residenti che hanno potuto assistere attoniti alle fiamme che distruggevano i due esercizi commerciali. Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da un mezzo parcheggio all’interno del bar ma saranno gli inquirenti a stabilire le cause dell’incendio di questa notte a Balestrate.

Nessun ferito fortunatamente ha generato il rogo ma solo tanta paura. I due locali, il “Bar del Golfo a Balestrate” ed il vicino supermercato “Sisa”. A riportare la notizia è il giornale locale Il Tarlo.

Sul posto in piena notte sono arrivati i Vigili del fuoco che sono riusciti ad estinguere le fiamme con difficoltà. L’incendio si è allargato anche all’esterno dei due locali, distruggendo un’automobile parcheggiata in strada.

Una tragedia nella tragedia è l’incendio di questa notte a Balestrate visto che il supermercato era il punto di riferimento per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per i residenti di Balestrate. Un fatto che assume una gravita maggiore in tempi di limitazioni degli spostamenti dovuti alla quatantena. A perdere il lavoro anche i dipendenti del bar e del supermercato.

Sul rogo di questa notte indagano anche le forze dell’ordine che dovranno stabilirne le cause. Le fiamme, come detto, potrebbero essere partite da un’auto parcheggiata nel bar ma gli investigatori al momento non escludono alcuna traccia.