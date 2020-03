Primario di Villa Sofia con grave polmonite positivo al Coronavirus

Un medico primario dell’ospedale Villa Sofia di Palermo positivo al Coronavirus. È gravissimo.

Ad essere risultato positivo al Covid-19 in medico in servizio nel reparto di neuropsichiatria del nosocomio palermitano. Il medico è stato ricoverato in condizioni critiche al Cervello. Ha una grave forma di polmonite dovuta al Coronavirus.

Il medico è stato sottoposto a una Tac che ha confermato la polmonite aggressiva.

La Tac ha confermato che è in atto una forma molto aggressiva di polmonitem

“Aveva la febbre da alcuni giorni poi si è presentato in ospedale ed è stato ricoverato”, hanno raccontato i colleghi del medico. Positiva al Coronavirus anche la moglie. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Altri due medici del pronto soccorso pediatrico nei giorni scorsi erano risultati positivi al coronavirus. Uno è stato ricoverato, ma le sue sue condizioni sono considerate buone mentre un altro è rimasto sempre a casa in quarantena.