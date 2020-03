Lampedusa, una persona arrivata dal Nord positiva al Coronavirus

C’è una persona positiva al Coronavirus sull’Isola di Lampedusa. Lo ha confermato il sindaco del Comune di Lampesusa e Linosa (Ag) nel corso di una diretta Facebook.

La persona positiva al Covid-19 non ha sintomi gravi ed è una persona arrivata a Lampedusa dal Nord. nei giorni scorsi. Fin dall’arrivo il soggetto si trova in quarantena e non ha avuto contatti con lo stesso.

La persona positiva al tampone è sull’isola di Lampedusa da 16 giorni. “Tutti gli altri passeggeri del volo con cui è arrivato il paziente non presentano sintomi – ha detto il sindaco Salvatore Martello – La situazione è monitorata costantemente”.

Nessuno dei passeggeri presenti sull’aereo ha avuto al momento sintomi riconducibili al Covid-19 ma, ha detto Martello “Non dobbiamo abbassare la guardia”.