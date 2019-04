La Sicilia è la regina dell’edizione 2019 di Vinitaly in cui è pronta a giocare il suo ruolo da protagonista. E a confermarne la leadership sono i numeri. Sono 100 mila gli ettari di superficie coltivata a vite, la più estesa d’Italia e sono stati oltre 1 milione e 700 mila gli ettolitri di imbottigliato Dop/Igp nel 2018 per un totale di 235 milioni di bottiglie. Un valore che si aggira sui 550 milioni di euro.

Gli 80 milioni di bottiglie prodotte dalla Doc Sicilia, che segna un +173% rispetto al 2017, e una superficie coltivata con viti Bio fanno dell’Isola la regina del Bio italiano. Quello siciliano è un primato da valorizzare sempre più, fornendo alle imprese tutti gli strumenti indispensabili per affermarsi nei mercati internazionali. È con questo obiettivo che ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del Piano Export Sud 2, in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, ha organizzato a Trapani il workshop “Focus vini Sicilia”.

“In un territorio storicamente vocato all’export vinicolo – ha affermato il presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno – abbiamo il dovere di fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari per competere al meglio. In Sicilia abbiamo una materia prima eccellente e imprese che, negli anni, grazie alla qualità del prodotto, sono riuscite e conquistare la ribalta internazionale. Noi, come Sicindustria, dobbiamo continuare a sostenerle consapevoli che, attraverso loro, assicuriamo la crescita a tutta la nostra economia”.

Ogni anno il Padiglione Sicilia di Vinitaly di Verona fa registrare un numero sempre crescente di visitatori ed esperti se settore vitivinicolo a conferma che il settore vino Siciliano mostra un trend sempre positivo. La Sicilia è tra le principali aree vinicole del mondo e non solo, produce i vini con la qualità più alta. Una regione definita Continente per la complessità e varietà dei contesti pedoclimatici dei suoi diversi territori. “Questa edizione del Vinitaly è l’occasione per fare il punto su quanto realizzato dal Consorzio di tutela vini Doc Sicilia – afferma il presidente Antonio Rallo – per favorire la crescita del brand Sicilia. Il trend dell’imbottigliato, nei primi due mesi di quest’anno, registra una crescita che fa ritenere raggiungibile il risultato di 100 milioni di bottiglie nel 2019, a fronte della produzione di 80 milioni di bottiglie nel 2018”. Abbiamo selezionato 7 novità, tra appuntamenti e degustazioni al Padiglione Sicilia, da non perdere durante i giorni della Fiera (7/10 aprile, Verona).