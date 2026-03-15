Cronaca

Schianto nella notte sulla provinciale: Carmelo Nicita muore a 70 anni, ferita la donna con lui in auto

Scontro mortale sulla sp10 a Ragusa: muore Carmelo Nicita, 70 anni. Ferita la passeggera, illeso l'altro guidatore
di Redazione Web
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Carmelo Nicita, 70 anni, residente a Ragusa, ha perso la vita in un violento scontro tra veicoli avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera sulla strada provinciale 10, in contrada Conservatore. La Mercedes su cui viaggiava l’uomo si è scontrata frontalmente con un’Audi, senza lasciargli scampo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’abitacolo. La donna che si trovava a bordo con Nicita è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è ricoverata in condizioni non critiche. Il conducente dell’Audi, rimasto illeso fisicamente, è stato colto da un forte stato di shock.

Le squadre dei pompieri hanno lavorato fino alle quattro di mattina per mettere in sicurezza l’area e garantire l’illuminazione del tratto, permettendo così agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri di eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

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