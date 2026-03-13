Blitz in una casa di riposo degli ispettori del lavoro, scoperti lavoratori in nero nel Palermitano

Nell’ambito dell’attività di contrasto al lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, gli ispettori palermitani hanno effettuato la scorsa settimana una verifica in una residenza per anziani, in un comune dell’area metropolitana palermitana, rilevando l’occupazione “in nero” di 2 lavoratori su 3, una percentuale dell’80% che ha determinato l’immediata adozione del provvedimento di sospensione.

Al titolare della struttura, sono state inoltre addebitate le sanzioni in materia di sicurezza, per la mancata formazione e l’omessa sorveglianza sanitaria degli addetti, per un importo complessivo di oltre 7mila euro.

Nel settore costruzioni, sempre la settimana scorsa verificato un cantiere a Palermo, con 2 lavoratori in nero su 2 occupati. Anche in questo caso gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione, irrogando 6mila 400 euro di sanzioni.