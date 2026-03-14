Palermo, arte e natura a Cardillo: al via i nuovi laboratori per adulti e bambini di Elementi Creativi del Teatro del Fuoco

Nuove opportunità di creatività, incontro e benessere nel quartiere Cardillo. Da martedì 17 marzo prendono il via i laboratori artistici e creativi promossi dall’associazione Elementi Creativi del Teatro del Fuoco, nella sede di via Tommaso Natale 78E, ad angolo con via del Pesco, a Palermo.

L’iniziativa propone attività dedicate sia agli adulti sia ai più piccoli, con l’obiettivo di creare uno spazio di partecipazione culturale e socializzazione attraverso arte, teatro e contatto con la natura.

Tra le proposte in partenza c’è il laboratorio di giardinaggio per adulti “Il tuo balcone in fiore”, in programma ogni giovedì dalle 15.15 alle 16.45. L’attività è pensata per favorire il benessere psicofisico e la socializzazione attraverso il contatto diretto con la natura. Gli incontri avranno un taglio pratico e permetteranno ai partecipanti di imparare a creare e curare piante e orto, realizzare composizioni verdi e condividere momenti di relazione e collaborazione.

Ampio spazio anche alla creatività con il laboratorio di pittura, che propone un percorso dall’acquerello alla tempera, articolato in due fasce orarie: il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 per i bambini e dalle 17.30 alle 19.00 per gli adulti. Il percorso esplora l’immaginario personale attraverso la tecnica dell’acquerello, introducendo strumenti, pigmenti e materiali. Durante gli incontri i partecipanti potranno conoscere le tipologie di pennelli e di carta più adatte, sperimentare la preparazione dei colori partendo dalle polveri di pigmento e approfondire tecniche pittoriche come asciutto su bagnato, bagnato su bagnato e bagnato su asciutto. Il laboratorio incoraggia la sperimentazione e la ricerca di uno stile personale ed è rivolto in particolare a principianti e appassionati.

Per i più piccoli è inoltre previsto un laboratorio di teatro-gioco dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni, che si svolgerà il martedì dalle 17.00 alle 18.30. Il percorso utilizza il gioco teatrale e l’improvvisazione guidata per stimolare creatività, immaginazione e capacità relazionali. Ogni incontro sarà diviso tra esercizi di ginnastica mimico-pedagogica, utili al rilassamento e alla consapevolezza del corpo, e attività di improvvisazione e narrazione, anche con l’utilizzo di strumenti musicali. Il laboratorio potrà concludersi con una messa in scena finale.

Le attività dell’associazione Elementi Creativi del Teatro del Fuoco mirano a costruire uno spazio aperto al territorio, dove arte, natura e teatro diventano strumenti di crescita personale e comunitaria. Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente il martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’associazione in via Tommaso Natale 78E, angolo via del Pesco, Palermo.

Per informazioni: 329 6509941. Programma completo su www.teatrodelfuoco.com/associazione-elementi.