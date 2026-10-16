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Palermo, Vigili del fuoco accerchiati e rapinati mentre spengono un incendio

di Redazione
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Circondati mentre spegnevano le fiamme e poi derubati: momenti di forte tensione al Cep di Palermo, dove una squadra dei vigili del fuoco è stata presa di mira durante un intervento.

I pompieri del distaccamento di Boccadifalco erano al lavoro per domare diversi roghi di rifiuti. La situazione è degenerata in via Filippo Paladini, dove un gruppo di persone, in auto e in scooter, ha iniziato a girare con insistenza attorno al mezzo di soccorso, facendo confusione.

Il furto dall’autopompa

Di fronte al clima ostile e all’agitazione crescente, il personale ha chiesto l’invio immediato di una pattuglia dei carabinieri. Intanto, approfittando del caos e dei vigili impegnati a spegnere il rogo e a gestire la situazione, alcuni individui si sono avvicinati all’autopompa, hanno aperto le serrande e portato via diverse attrezzature da soccorso.

I carabinieri sono arrivati pochi minuti dopo l’allarme. Spetta ora ai militari ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili del furto e del blocco ai danni dei soccorritori.

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