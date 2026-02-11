Cronaca

Sequestrato il parco acquatico Etnaland per presunte violazioni ambientali

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Il celebre parco acquatico di Belpasso finisce al centro di una tempesta giudiziaria. Nella giornata di ieri, le autorità hanno dato esecuzione al sequestro preventivo dell’intera struttura di Etnaland, nell’ambito di un’indagine che ipotizza gravi reati di natura ambientale.

L’operazione è il culmine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, volta a fare luce su presunti illeciti nella gestione del sito. La notizia scuote il settore turistico siciliano, data la rilevanza del polo d’attrazione a livello nazionale.

Per illustrare i dettagli tecnici e le prove raccolte dagli inquirenti, è stata indetta una conferenza stampa ufficiale per questa mattina, mercoledì 11 febbraio, alle ore 11:30. L’incontro si terrà presso la sala stampa della Procura etnea alla presenza del Procuratore Capo, Francesco Curcio, e del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

