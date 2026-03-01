Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 al largo di Trapani

Nel primo pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, i sismografi della Sala Sismica dell’INGV di Roma hanno registrato un terremoto di magnitudo ML 3.2 nel distretto del Tirreno Meridionale.
L’evento sismico è avvenuto precisamente alle ore 13:46:43 (ora italiana), con coordinate geografiche che posizionano l’epicentro in pieno mare aperto. La profondità stimata, ovvero l’ipocentro della scossa, è stata individuata a circa 24 chilometri sotto il fondale marino.
Nonostante la distanza dalla terraferma, il sisma è stato localizzato geograficamente in relazione ai centri abitati più popolosi della Sicilia occidentale. Il punto dell’epicentro si trova infatti a circa 78 chilometri a Nord-Ovest di Trapani e a 89 chilometri, sempre in direzione Nord-Ovest, da Marsala.