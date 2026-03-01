Cronaca

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 al largo di Trapani

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Nel primo pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, i sismografi della Sala Sismica dell’INGV di Roma hanno registrato un terremoto di magnitudo ML 3.2 nel distretto del Tirreno Meridionale.

Nel primo pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, i sismografi della Sala Sismica dell’INGV di Roma hanno registrato un terremoto di magnitudo ML 3.2 nel distretto del Tirreno Meridionale.

L’evento sismico è avvenuto precisamente alle ore 13:46:43 (ora italiana), con coordinate geografiche che posizionano l’epicentro in pieno mare aperto. La profondità stimata, ovvero l’ipocentro della scossa, è stata individuata a circa 24 chilometri sotto il fondale marino.

Nonostante la distanza dalla terraferma, il sisma è stato localizzato geograficamente in relazione ai centri abitati più popolosi della Sicilia occidentale. Il punto dell’epicentro si trova infatti a circa 78 chilometri a Nord-Ovest di Trapani e a 89 chilometri, sempre in direzione Nord-Ovest, da Marsala.

News suggerite per te:

  1. Terremoto al largo di Palermo e scossa a Catania: doppio sisma nella notte in Sicilia
  2. Terremoto in Sicilia, sequenza sismica nel Tirreno: scossa 3.9 al largo di Trapani
  3. Terremoto all’alba tra Sicilia e Calabria, l’INGV fa il punto: scossa avvertita fino in Puglia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

PALERMO – Poteva trasformarsi in tragedia la mattinata in via Generale Giovanni Ameglio. Intorno alle 10:50, il fumo denso sprigionatosi da un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina ha fatto scattare l'allarme tra i residenti della zona.
Palazzo in fiamme in via Generale Ameglio: anziana intossicata trasportata in ospedale
Cronaca
Il riflesso della crisi mediorientale arriva dritto sulle coste siciliane. Dopo il lancio di missili iraniani verso Cipro e l'escalation militare che ha visto gli Stati Uniti colpire i siti nucleari di Teheran, la Sicilia torna a essere l’ombelico (armato) del mondo. Al centro della tempesta c’è la Nas Sigonella, la "portaerei di terra" fondamentale per gli equilibri del Pentagono, ora in stato di vigilanza rafforzata.
Venti di guerra sul Mediterraneo: Sigonella in massima allerta dopo l’attacco all’Iran
Cronaca In primo piano
meteo sicilia allerta caldo fino a ferragosto
Meteo Sicilia, marzo parte col sole e oltre 20 gradi: ma dal 7 potrebbe cambiare tutto
Cronaca
I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, delle violazioni al Codice della Strada e alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti.
Operazione dei Carabinieri di Misilmeri: 9 denunciati per furto di energia elettrica, sequestrati hashish e veicoli
Cronaca In primo piano
Palermo si prepara a una stagione balneare senza precedenti. Dopo lo storico addio alla gestione centenaria della società Italo-Belga, la Regione Siciliana accelera per garantire la fruizione della spiaggia di Mondello. L’assessore al Territorio, Giusi Savarino, ha annunciato la pubblicazione imminente di un avviso pubblico semplificato per assegnare le concessioni temporanee (90 giorni) dei lotti rimasti liberi.
Mondello, bando lampo per la gestione della spiaggia: addio cabine storiche?
Politica