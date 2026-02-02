Arresto cardiaco in palestra a Palermo, operatore 118 fuori servizio salva un uomo

Un gesto che va oltre il dovere professionale: è quello compiuto da Paolo Gennaro, operatore del sistema di emergenza sanitaria SEUS 118, che ha salvato una vita umana nonostante fosse fuori servizio. L’intervento si è verificato all’interno di un impianto sportivo del capoluogo siciliano, dove un uomo è stato colpito da arresto cardiaco.

Riccardo Castro, alla guida di SEUS 118 Sicilia, ha voluto pubblicamente lodare la condotta dell’operatore, sottolineando come il suo intervento tempestivo rappresenti l’eccellenza del personale dell’emergenza territoriale. Paolo Gennaro, affiancato da altri professionisti sanitari presenti sul posto, ha messo in campo competenza e prontezza, risultando decisivo nella gestione della criticità.

Questo episodio mette in luce la professionalità e il senso di responsabilità che caratterizzano gli autisti soccorritori del 118, figure chiave dell’intero sistema di soccorso regionale. Operatori che incarnano i principi del servizio pubblico anche quando non sono in divisa, dimostrando una dedizione che supera i confini dell’orario lavorativo.

Cruciale per il buon esito dell’intervento è stata la disponibilità di un defibrillatore semiautomatico. L’impiego rapido del DAE ha ribadito quanto sia strategica la presenza diffusa di questi strumenti salvavita sul territorio, elemento imprescindibile nella catena del soccorso e priorità assoluta per la sicurezza collettiva.

Castro ha colto l’occasione per rinnovare la sua stima nei confronti di tutti gli operatori del servizio, professionisti che ogni giorno mettono la salvaguardia della vita al centro del loro impegno con competenza ed etica incrollabili.