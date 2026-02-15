Vigili urbani, tecnici e dirigenti: pioggia di assunzioni al Comune di Palermo

Il Comune di Palermo si appresta a cambiare volto attraverso un massiccio piano di rafforzamento del proprio organico. Con la deliberazione di Giunta n. 39 del 12 febbraio 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2026/2028. Il provvedimento, approvato a Palazzo Palagonia, punta a colmare i vuoti nelle aree tecniche, amministrative e della polizia municipale, sfruttando una ritrovata sostenibilità finanziaria.

I numeri del piano: dai dirigenti alla Polizia Municipale

Il piano prevede un inserimento scaglionato di nuove figure professionali. Per il 2026, l’attenzione è rivolta alle figure apicali e tecniche: sono previste le assunzioni di 9 dirigenti, oltre a funzionari contabili, tecnici e amministrativi. A queste si aggiungono le procedure già avviate nel 2025 che porteranno in dote ulteriori 50 funzionari in vari settori.

Il 2027 segnerà invece una svolta per la sicurezza urbana con l’ingresso di 25 nuovi agenti di Polizia Municipale, accompagnati da altri 7 dirigenti e un robusto contingente di 15 funzionari contabili. Il triennio si chiuderà nel 2028 con un bando multidisciplinare che spazierà dai profili tecnici a quelli specialistici come biologi, sociologi e psicologi, oltre a ulteriori 15 unità per la Polizia Municipale.

L’operazione è resa possibile dal rispetto dei parametri del “Decreto Crescita”: il Comune di Palermo presenta infatti un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti del 24,80%, ampiamente sotto la soglia massima del 28,80% prevista per la sua fascia demografica. Oltre alle risorse comunali, il piano beneficia di fondi extrabilancio: il “Fondo solidarietà” permetterà il rafforzamento dei servizi sociali con l’assunzione di assistenti sociali, pedagogisti ed educatori tra il 2026 e il 2028.