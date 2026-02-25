Cronaca

Morto a trent’anni Andrea Maira: il cordoglio della comunità

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

La comunità di San Cataldo si stringe nel dolore per la perdita prematura di Andrea Maira, scomparso a poco più di trent’anni dopo aver affrontato con estrema dignità una grave malattia. La notizia ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadina, dove Andrea era stimato per la sua dedizione al lavoro e la solarità con cui si rapportava agli altri.

Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, non aveva mai smesso di lottare, sorretto da una determinazione che lo aveva portato, solo recentemente, a coronare uno dei suoi più grandi desideri professionali: l’apertura del bar “Marea”. Un progetto che rappresentava per lui non solo un traguardo lavorativo, ma un punto di partenza per un futuro che avrebbe dovuto includere a breve anche il matrimonio con la sua compagna.

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è testimoniato dai numerosi messaggi di cordoglio che in queste ore affollano i social network. Amici, conoscenti e associazioni locali lo descrivono come un esempio di tenacia, ricordandone l’impegno costante e il sorriso che non lo ha mai abbandonato. La città oggi si unisce al silenzio e al dolore della famiglia e della futura sposa, rendendo omaggio a un giovane che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale sancataldese.

