Fast food in avanzata nel Palermitano: McDonald’s apre a Bagheria il 26 febbraio

Il panorama commerciale del Palermitano si arricchisce di un altro grande nome, sulla scia dell’apertura del Lidl a Misilmeri. Stavolta tocca a McDonald’s: il colosso americano della ristorazione fast food sbarcherà ufficialmente a Bagheria giovedì 26 febbraio, in via Santa Marina 49.

I lavori, che nei mesi scorsi avevano acceso la curiosità di residenti e passanti, sono ormai conclusi e il locale è pronto ad alzare le serrande. La struttura è stata realizzata seguendo gli standard architettonici più recenti del brand: circa 500 metri quadrati tutti sviluppati su un unico livello, con ampie vetrate che donano luminosità agli spazi interni e pannelli solari installati in copertura.

Sul fronte dei servizi, il nuovo ristorante non si fa trovare impreparato: all’esterno sono disponibili parcheggi, un’area per consumare i pasti all’aperto, il classico McDrive, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e un’isola ecologica, a testimonianza di un’attenzione crescente alle politiche di sostenibilità ambientale.

L’afflusso di clienti già nei primissimi giorni si preannuncia sostenuto: il richiamo del marchio è forte soprattutto tra i più giovani, e il bacino di utenza non si ferma ai confini di Bagheria, ma abbraccia anche i comuni limitrofi come Altavilla Milicia, Casteldaccia, Santa Flavia, Porticello e Ficarazzi.