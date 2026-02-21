Cronaca

Crollo in via Nairobi, muro di 30 metri piomba in strada: c’è un ferito, colpite diverse auto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Momenti di grande apprensione oggi pomeriggio a Palermo. Intorno alle 13:15, un muro di cinta situato in via Nairobi è improvvisamente collassato, travolgendo tutto ciò che si trovava nelle vicinanze. Il crollo ha interessato una porzione di muro alta circa tre metri e lunga quasi trenta metri.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 55 anni, rimasto coinvolto nel cedimento: l’uomo ha riportato serie ferite agli arti inferiori ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari. Oltre al ferito, il crollo ha investito diverse autovetture parcheggiate lungo la strada, rimaste pesantemente danneggiate dai detriti.
Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di altre persone coinvolte.

Restano ancora da accertare le cause che hanno determinato il cedimento strutturale; i rilievi sono attualmente in corso per stabilire eventuali responsabilità o mancanze nella manutenzione della parete.

