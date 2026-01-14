Incidente sul lavoro a Priolo Gargallo: operaio precipita da 8 metri, è gravissimo

Sono drammatiche le condizioni di Alessio De Rossi, il trentunenne che lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato da un’altezza di otto metri durante un turno di lavoro. Il grave infortunio si è verificato nella tarda mattinata di ieri all’interno del polo industriale di Priolo Gargallo, dove l’uomo stava svolgendo la sua attività sul tetto di uno stabilimento.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, De Rossi è stato inizialmente trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa. La gravità del quadro clinico ha reso necessario un trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso il San Marco di Catania, dove nel pomeriggio i medici lo hanno sottoposto a un complesso intervento chirurgico salvavita. Le lesioni riportate nella caduta sono risultate gravissime fin dai primi momenti.

Intanto, gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli enti preposti per effettuare i rilievi del caso e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un episodio simile si era verificato solo poche ore prima lungo la Statale 114, nel tratto tra Siracusa e Priolo Gargallo. Protagonista un operaio trentacinquenne del posto, caduto dal tetto dell’azienda dove stava lavorando. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri, l’uomo era salito sulla copertura per individuare un possibile punto di infiltrazione d’acqua quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato riportando serie ferite.