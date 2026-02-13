Ciclone sulla Sicilia: raffiche come un uragano e nuovo maltempo in arrivo

In Sicilia raffiche di vento come un uragano. Un’ondata di maltempo di eccezionale intensità sta flagellando la Sicilia in queste ore, portando con sé fenomeni atmosferici che superano la soglia della consuetudine stagionale. Il cuore della tempesta ha colpito con particolare violenza lo Stretto: a Messina le centraline hanno registrato raffiche superiori ai 152 km/h, una velocità che, nella scala Saffir-Simpson, colloca l’evento alla stregua di un uragano di categoria 2.

Non è solo la città dello Stretto a contare i danni. Palermo si è svegliata sferzata da venti che hanno sfiorato i 100 km/h, rendendo pericolosa la circolazione e mettendo a dura prova il verde pubblico. Ma è dai bacini occidentali che arrivano i dati più inquietanti: le boe di segnalazione al largo del Trapanese e nel basso Tirreno hanno misurato onde alte fino a 8,55 metri, un moto ondoso imponente che sta flagellando i litorali esposti con violente mareggiate.

In risposta a questo scenario, il Dipartimento della Protezione Civile ha innalzato il livello di criticità ad allerta arancione per i settori settentrionali e la fascia ionica, mentre il resto della regione rimane in allerta gialla. Oltre al vento, si segnalano nevicate consistenti sui rilievi montuosi tra i 1400 e i 1500 metri, con temperature che, nonostante la ventilazione da quadranti occidentali, sono previste in temporanea risalita.

Se nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, è attesa una parziale attenuazione dei fenomeni, gli esperti avvertono: la stabilità sarà di breve durata. Un nuovo ciclone, caratterizzato da una struttura barica più ampia e robusta, si sta già avvicinando alla penisola. Sebbene la ventilazione di questa seconda perturbazione non dovrebbe raggiungere i picchi odierni, il sistema favorirà un prolungamento del maltempo e dell’instabilità atmosferica almeno fino alla giornata di lunedì.