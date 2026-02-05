Meteo

Meteo, in arrivo burrasca di vento e piogge: raffiche di Libeccio a 80 km/h sulla Sicilia

Una nuova perturbazione di matrice atlantica è pronta a sorvolare la Sicilia, portando una fase di spiccata instabilità tra la notte di giovedì e le prime ore di venerdì 6 febbraio. Si tratterà di un passaggio veloce ma intenso: il fronte perturbato scivolerà da ovest verso est, scaricando rovesci e locali temporali soprattutto lungo il versante tirrenico e le zone settentrionali dell’Isola.
Già dalla tarda mattinata di venerdì, tuttavia, il quadro atmosferico subirà un progressivo miglioramento. Le piogge residue si concentreranno tra il Messinese e il settore orientale, lasciando spazio ad ampie schiarite a partire dal pomeriggio.

Il vero protagonista della giornata sarà però il vento. L’approfondimento di un minimo depressionario sul Mar Ligure innescherà correnti di Libeccio particolarmente sostenute, con raffiche che potranno toccare gli 80 km/h. Nonostante la forza del vento, l’aria sarà mite: le temperature subiranno un ulteriore incremento, portandosi su valori superiori alle medie stagionali. Massima attenzione ai mari: il Tirreno e i bacini occidentali risulteranno da molto mossi ad agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

