Sicilia, dopo le raffiche a 158 km/h arriva il “Ciclone di San Valentino”: maltempo fino a lunedì

Neanche il tempo di tirare il fiato e la Sicilia si prepara ad affrontare l’ennesima perturbazione. Mentre le raffiche di vento di questa mattina hanno toccato punte impressionanti – 158 km/h a Fiumedinisi e 152 km/h a San Giovannello – un nuovo impulso nord-atlantico sta già attraversando il Golfo del Leone, pronto a portare una nuova fase di maltempo tra il fine settimana e lunedì 16 febbraio.

Ma stavolta, rassicurano i meteorologi, non c’è motivo di allarmarsi. Il cosiddetto “Ciclone di San Valentino”, pur presentandosi con un’ampiezza maggiore rispetto alle perturbazioni precedenti, non dovrebbe raggiungere l’intensità di quella appena passata, almeno per quanto riguarda la Sicilia occidentale.

Venti meno intensi rispetto ai giorni scorsi

La differenza sostanziale sta nel gradiente barico orizzontale, che questa volta sarà minore. Tradotto in termini pratici: il vento, pur presente, non raggiungerà la stessa diffusione e potenza dei giorni scorsi. Certo, non mancheranno picchi anche burrascosi, soprattutto nelle sere e nelle notti di sabato e domenica, ma si tratterà di una situazione che si manifesta abbastanza frequentemente durante l’inverno mediterraneo.

Questa mattina, intanto, la Sicilia ha fatto i conti con raffiche da record. Oltre ai valori estremi registrati nel Messinese, venti di tempesta hanno soffiato anche a Cammarata con 108 km/h, mentre sulla costa tirrenica si sono toccati i 104 km/h a San Saba e i 97 km/h a Palermo. Una ventilazione intensa che andrà attenuandosi nel corso della giornata, con un netto miglioramento atteso entro sera. Ma sarà solo una breve tregua.

Il weekend: sabato fronte freddo, domenica nuova recrudescenza

Dal punto di vista atmosferico, il passaggio del fronte freddo è previsto nella prima parte di sabato, con piogge diffuse e qualche temporale. Successivamente l’instabilità assumerà un carattere più sparso, concedendo qualche pausa asciutta.

La situazione tornerà a complicarsi domenica, quando lo spostamento del minimo depressionario verso lo Ionio favorirà una nuova recrudescenza dei fenomeni, in particolare sui settori settentrionali e occidentali dell’Isola. Lunedì è attesa ancora variabilità residua, prima di un graduale ritorno alla normalità.

Temperature in calo: finalmente valori invernali

Questa fase di maltempo porterà con sé anche un nuovo calo delle temperature, che stavolta si porteranno su valori più consoni al periodo, almeno per quanto riguarda le massime. Le minime, invece, resteranno ancora leggermente sopra la media stagionale.

Un inverno che continua a regalare sorprese alla Sicilia, tra perturbazioni ravvicinate e una piovosità che sta battendo ogni record. Ma per il “Ciclone di San Valentino”, almeno, niente paura.