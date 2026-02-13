Cronaca

Donna accoltellata, arrestato l’aggressore di via Libertà: “Non mi ha guardato”

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È ancora sotto shock il capoluogo per l’aggressione avvenuta in via Libertà, dove Maria Luigia Anna Tricarico è stata accoltellata alle spalle subito dopo essere uscita da un parrucchiere. L’autore del gesto, il 52enne Massimo Gagliardo De Stefano, ha confessato agli inquirenti il folle movente: un presunto sguardo non ricambiato che avrebbe scatenato un raptus incontrollabile.

L’uomo, affetto da cronici problemi psichici, ha ammesso durante l’interrogatorio di aver sospeso autonomamente la terapia farmacologica nei giorni precedenti l’attacco. Un dettaglio cruciale che delinea il profilo di un’aggressione casuale: i due, infatti, non si conoscevano affatto. La lama ha colpito la donna con violenza, raggiungendo un polmone e lesionando una vertebra; la vittima si trova ora ricoverata all’ospedale Villa Sofia.

Le indagini lampo della Squadra Mobile, facilitate dalle testimonianze dei residenti che conoscevano il soggetto, hanno portato all’arresto dell’uomo nella sua abitazione, dove è stato trovato ancora con gli indumenti sporchi di sangue. De Stefano ha inoltre collaborato con le forze dell’ordine per il recupero dell’arma utilizzata per il ferimento.

News suggerite per te:

  1. Tentato omicidio a Palermo, donna accoltellata alle spalle in via Libertà: è in condizioni disperate
  2. Palermo, arrestato l’uomo che ha accoltellato una 56enne in via Libertà: ha problemi psichici
  3. Pedinata e accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, il dramma di Anna Luigia: polmone perforato
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e Liceo Scientifico Cannizzaro insieme per la Campagna Nazionale Cardiologie Aperte 2026
Salute e Sanità
Poliziotti municipali pestati per una multa: accerchiati da 5 persone
Cronaca
Sicilia, dopo le raffiche a 158 km/h arriva il “Ciclone di San Valentino”: maltempo fino a lunedì
Cronaca
Violenta la figlioletta della compagna: ai domiciliari 35enne
Cronaca
Scoppia bombola del gas in casa, marito e moglie in codice rosso
Cronaca