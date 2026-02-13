Donna accoltellata, arrestato l’aggressore di via Libertà: “Non mi ha guardato”

È ancora sotto shock il capoluogo per l’aggressione avvenuta in via Libertà, dove Maria Luigia Anna Tricarico è stata accoltellata alle spalle subito dopo essere uscita da un parrucchiere. L’autore del gesto, il 52enne Massimo Gagliardo De Stefano, ha confessato agli inquirenti il folle movente: un presunto sguardo non ricambiato che avrebbe scatenato un raptus incontrollabile.

L’uomo, affetto da cronici problemi psichici, ha ammesso durante l’interrogatorio di aver sospeso autonomamente la terapia farmacologica nei giorni precedenti l’attacco. Un dettaglio cruciale che delinea il profilo di un’aggressione casuale: i due, infatti, non si conoscevano affatto. La lama ha colpito la donna con violenza, raggiungendo un polmone e lesionando una vertebra; la vittima si trova ora ricoverata all’ospedale Villa Sofia.

Le indagini lampo della Squadra Mobile, facilitate dalle testimonianze dei residenti che conoscevano il soggetto, hanno portato all’arresto dell’uomo nella sua abitazione, dove è stato trovato ancora con gli indumenti sporchi di sangue. De Stefano ha inoltre collaborato con le forze dell’ordine per il recupero dell’arma utilizzata per il ferimento.